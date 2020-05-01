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Сливен. Новини от източника. Последни новини
В Сливен има трима нови заразени с Covid-19. Има и заразен лекар
3 нови случая на коронавирус са доказани за последните 24 часа в Сливен. Единият от тях е лекар. Това съобщиха току-що от Националния оперативен щаб.
53 са нови случи на установен коронавирус от 1302 изследвани. До тук общо 46 510 са изследвани. 12 активни области, стана ясно по време на редовния брифинг на Националния оперативен щаб.
Вчера е направено второ преливане на кръвна плазма от преболедувал. Пациентът е в по-лошо състояние и е интубиран. Процедурата е описана като правилно извършена и двамата пациенти с прелята плазма се чувстват добре, нямат температура, каза ген.-майор Венцислав Мутафчийски.
Снимка: Станимир Петков