Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Сливен има трима нови заразени с Covid-19. Има и заразен лекар

01 май 2020 08:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 40
Венцислав Мутафчийски

3 нови случая на коронавирус са доказани за последните 24 часа в Сливен. Единият от тях е лекар. Това съобщиха току-що от Националния оперативен щаб.

53 са нови случи на установен коронавирус от 1302 изследвани. До тук общо 46 510 са изследвани. 12 активни области, стана ясно по време на редовния брифинг на Националния оперативен щаб.

Вчера е направено второ преливане на кръвна плазма от преболедувал. Пациентът е в по-лошо състояние и е интубиран. Процедурата е описана като правилно извършена и двамата пациенти с прелята плазма се чувстват добре, нямат температура, каза ген.-майор Венцислав Мутафчийски.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 