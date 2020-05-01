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Силно земетресение е регистрирано край Пловдив

01 май 2020 15:42, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 14
Земетресение

Силно земетресение е регистрирано край Пловдив в 14:01 часа днес.

Данните за силата на труса се различават. Според Община Пловдив трусът е бил със сила 4,8 по Рихтер, според БАН - 4,1 по Рихтер, а според Европейския сеизмологичен център - 4,5 по Рихтер.

Епицентърът на труса е на 11 километра североизточно от Пловдив - в село Стряма. Дълбочината е била между 2 и 2,7 км.

Няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети, съобщават още от Община Пловдив. Кметът Здравко Димитров следи отблизо обстановката в града.

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