Силно земетресение е регистрирано край Пловдив

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 14

Силно земетресение е регистрирано край Пловдив в 14:01 часа днес.

Данните за силата на труса се различават. Според Община Пловдив трусът е бил със сила 4,8 по Рихтер, според БАН - 4,1 по Рихтер, а според Европейския сеизмологичен център - 4,5 по Рихтер.

Епицентърът на труса е на 11 километра североизточно от Пловдив - в село Стряма. Дълбочината е била между 2 и 2,7 км.

Няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети, съобщават още от Община Пловдив. Кметът Здравко Димитров следи отблизо обстановката в града.