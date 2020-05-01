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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Консулските ни служби постепенно ще възстановят нормалната си работа

01 май 2020 16:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30
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Мисиите ни зад граница ще получат указания постепенно да върнат в пълен обем услугите за граждани в зависимост от конкретната обстановка във всяка приемаща държава. Ще се спазват стриктно санитарно-епидемиологичните изисквания и изискванията за сигурност. С приоритет ще бъдат обслужвани гражданите с предварително записани, но впоследствие отменени часове. Подробна информация за приемното време гражданите могат да намерят на интернет страниците на задграничните ни представителства.

Генералното ни консулство във Франкфурт вече приема българските граждани от 27 април, консулската служба на посолството ни в Берлин ще възобнови редовния прием на граждани от 5 май.

Снимка: pixabay.com

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