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Производствена авария е настъпила в торовия завод "Неохим" в Димитровград

01 май 2020 17:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 26
Аварийна лампа

От Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението "- Хасково са съобщили за авария в цеха за азотна киселина на "Неохим" АД - Димитровград, съобщиха от областната администрация в Хасково. Аварията се е случила в торовия завод малко след 14:00 часа днес. Тя е производствена и няма общо със земетресението, което бе регистрирано в Сеизмична станция - Димитровград в 14:01 часа.

Спукан е бил топлообменник. Производството в цеха е спряно в момента. Няма опасност за населението, допълват от областната администрация в Хасково.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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