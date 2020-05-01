Производствена авария е настъпила в торовия завод "Неохим" в Димитровград

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 26

От Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението "- Хасково са съобщили за авария в цеха за азотна киселина на "Неохим" АД - Димитровград, съобщиха от областната администрация в Хасково. Аварията се е случила в торовия завод малко след 14:00 часа днес. Тя е производствена и няма общо със земетресението, което бе регистрирано в Сеизмична станция - Димитровград в 14:01 часа.

Спукан е бил топлообменник. Производството в цеха е спряно в момента. Няма опасност за населението, допълват от областната администрация в Хасково.