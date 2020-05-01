Километрична опашка от ТИР-ове на Дунав мост 2

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Около 7-километрова колона от изчакващи тежкотоварни камиони се е образувала на Дунав мост 2 в посока Румъния, предаде БГНЕС.

Стотици ТИР-ове изчакват подредени на пътя Видин - Калафат, за да пресекат границата със северната ни съседка и да продължат курсовете си към различни точки на Европа.

Един от чакащите международни шофьори обясни, че се чака около 3 часа за преминаване през границата. Той е категоричен - пандемията от COVID-19 оказва голямо влияние на транспорта.