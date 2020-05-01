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Сливен. Новини от източника. Последни новини
65-годишен мъж от Сливен с установен Covid-19 е починал в областната болница. Още един случай на коронавирус в областта
1555 са потвърдените случаи на Covid-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб, оповестени към 17 ч., днес.
През днешния ден са доказани още 14 нови случая, като 8 от тях са в област Видин, 3 в София и по 1 в областите Пловдив, Ямбол и Сливен, съобщава Министерството на здравеопазването.
317 са хоспитализираните пациенти с Covid-19, 43 от тях са в интензивни отделения и клиники.
776 от регистрираните у нас случаи на коронавирусна инфекция са на мъже и 779 на жени.
170 са медицинските служители, при които е потвърдено заразяване.
Разпределение на случаите по административни области:
Благоевград – 45; Бургас – 47; Варна – 26; Велико Търново – 24; Видин – 111; Враца – 8; Габрово – 6; Добрич – 13; Кърджали – 13; Кюстендил – 67; Ловеч – 2; Монтана – 18; Пазарджик – 26; Перник – 17; Плевен – 154; Пловдив –76; Русе – 15; Силистра – 5; Сливен – 49; Смолян – 35; София – 725; Стара Загора – 37; Хасково – 17; Шумен – 4, Ямбол – 15.
Починалите пациенти, при които е установен Covid-19, са 68. През изминалото денонощие има още два смъртни случая.
В УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив е починал 64-годишен мъж. Пациентът е страдал от хронична обструктивна белодробна болест. Прекарал е и инсулт.
В областната болница в Сливен е починал мъж на 65 г., който е бил с онкологично заболяване.