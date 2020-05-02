Тази вечер Сливен изгуби д-р Илиана Иванова, която не успя да се пребори с коронавирусната зараза

Сливен Медия преди 47 минути, брой четения: 157 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 157

Тази вечер Сливен изгуби д-р Илиана Иванова, която не успя да се пребори с коронавирусната зараза.

43-годишната лекарка е работила в Инфекциозното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински".

Тя е била интубирана, но клиничната й картина се развила много бързо и това довело до фаталния край. Не е имала придружаващи заболявания.

Д-р Иванова оставя след себе си малко дете.

Колегите й призовават Българския лекарски съюз да помогне финансово на семейството й.

Поклон пред паметта й!

"Сливен медия"