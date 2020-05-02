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Тази вечер Сливен изгуби д-р Илиана Иванова, която не успя да се пребори с коронавирусната зараза

02 май 2020 09:46, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 47 минути, брой четения: 157
д-р Илиана Иванова

Тази вечер Сливен изгуби д-р Илиана Иванова, която не успя да се пребори с коронавирусната зараза.

43-годишната лекарка е работила в Инфекциозното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински".

Тя е била интубирана, но клиничната й картина се развила много бързо и това довело до фаталния край. Не е имала придружаващи заболявания.

Д-р Иванова оставя след себе си малко дете.

Колегите й призовават Българския лекарски съюз да помогне финансово на семейството й.

 

Поклон пред паметта й!

 

"Сливен медия"

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