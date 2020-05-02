Починалата в Сливен лекарка от Covid-19 е работила в Инфекциозното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 79 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 79

Починалата в Сливен лекарка от Covid-19 е работила в Инфекциозното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински". Тя е била интубирана, но клиничната й картина се развила много бързо и това довело до фаталния край. Не е имала придружаващи заболявания.

Д-р Иванова оставя след себе си малко дете.

Колегите й призовават Българския лекарски съюз да помогне финансово на семейството й.

Това е шестият случай на починал пациент, покосен от коронавирус в Сливен. От общо 49 заболели.