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Починалата в Сливен лекарка от Covid-19 е работила в Инфекциозното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"

02 май 2020 11:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 79
Д-р Илиана Иванова

Починалата в Сливен лекарка от Covid-19 е работила в Инфекциозното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински". Тя е била интубирана, но клиничната й картина се развила много бързо и това довело до фаталния край. Не е имала придружаващи заболявания.

Д-р Иванова оставя след себе си малко дете.

Колегите й призовават Българския лекарски съюз да помогне финансово на семейството й.

Това е шестият случай на починал пациент, покосен от коронавирус в Сливен. От общо 49 заболели.

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