Една година без художника Борис Дамянов

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 23

На 2 май се навършва една година от смъртта на художника Борис Дамянов.

Борис Дамянов е роден на 31 март 1945 г. в село Горна Бела речка, област Монтана. През 1966 завършва техникум по каменообработване във врачанското село Кунино. През 1970 завършва учителския институт „Св. Св. Кирил и Методий" в Дупница със специалност рисуване и трудово обучение.

От 1975 г. взема активно участие в изложбите на художниците педагози, а от 2000 и в изявите на художниците в Сливен. Негови творби са притежание на частни колекции в България, Австралия, Швейцария, САЩ, Германия, Сърбия, Турция и Виетнам.

Борис Дамянов има много самостоятелни изложби и взема участие в общи изложби и пленери. Носител е на наградата на регионалния инспекторат по образование – Сливен (2001), на награда „Неофит Рилски" на Министерството на образованието и на плакет на община Сливен за принос към културата.