Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съболезнования за починалата д-р Илияна Иванова заляха мрежата

02 май 2020 12:14, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 30
Съболезнования за починалата д-р Илияна Иванова заляха мрежата

Новината за починалата лекарка в Сливен, паднала жертва на коронавируса, разтърси социалните мрежи. Лекари и граждани заляха интернет платформите със съболезнования.

"Съболезнования на близките! Това е най-тежката присъда за професионалния стоицизъм! Поклон и светла и памет д-р Илияна Иванова!!!", написа във Фейсбук шефът на „Пирогов“ проф. Асен Балтов.

"Загубихме първия ЛЕКАР в битката с COVID-19, д-р Илиана Иванова от инфекциозно отделение на МБАЛ Сливен. Дълбок поклон пред всеотдайността й! Светла памет и искрени съболезнования на близките и семейството й!". Това написа в социалните мрежи и д-р Ваня Косева от Ямбoл, която живeе и работи в Пловдив.

Доброслав Иванов също споделя: "Тази вечер Сливен даде жертва на първа линия в борбата с коронавируса. В инфекциозното отделение на областната болница е починала е д-р Илияна Иванова, вечно светла да бъде паметта и! Дълбок поклон!И дано здравните власти обърнат сериозно внимание на отделението, в което досега са установени 7 положителни медицински лица, и в което хората работят под страшен риск!"

 

"Лупа бг"

Снимки

Съболезнования за починалата д-р Илияна Иванова заляха мрежата
« предишна


 