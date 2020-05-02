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Съболезнования за починалата д-р Илияна Иванова заляха мрежата
Новината за починалата лекарка в Сливен, паднала жертва на коронавируса, разтърси социалните мрежи. Лекари и граждани заляха интернет платформите със съболезнования.
"Съболезнования на близките! Това е най-тежката присъда за професионалния стоицизъм! Поклон и светла и памет д-р Илияна Иванова!!!", написа във Фейсбук шефът на „Пирогов“ проф. Асен Балтов.
"Загубихме първия ЛЕКАР в битката с COVID-19, д-р Илиана Иванова от инфекциозно отделение на МБАЛ Сливен. Дълбок поклон пред всеотдайността й! Светла памет и искрени съболезнования на близките и семейството й!". Това написа в социалните мрежи и д-р Ваня Косева от Ямбoл, която живeе и работи в Пловдив.
Доброслав Иванов също споделя: "Тази вечер Сливен даде жертва на първа линия в борбата с коронавируса. В инфекциозното отделение на областната болница е починала е д-р Илияна Иванова, вечно светла да бъде паметта и! Дълбок поклон!И дано здравните власти обърнат сериозно внимание на отделението, в което досега са установени 7 положителни медицински лица, и в което хората работят под страшен риск!"
"Лупа бг"