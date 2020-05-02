Сливен, кратки вечерни новини, 02.05.2020 г., събота

Туида Нюз преди 45 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 42

43-годишна лекарка от инфекциозното отделение на областната болница „Д-р Иван Селимински“ в Сливен е починала от коронавирус в петък вечерта.

Кметът на Сливен Стефан Радев изказа съболезнования за загубата на д-р Илияна Иванова – тя изгуби битката с коронавируса.

65-годишен мъж с рак почина от коронавирус вчера в Сливен.

Със заповед на кмета на община Сливен Стефан Радев се възстановява предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито.

На 2 май се навършва една година от смъртта на художника Борис Дамянов.

Основно училище "Елисавета Багряна" в Сливен празнува онлайн 25 години от създаването си.

До 380 човека е достигнала помощта от Общинската хранителна банка в Сливен.