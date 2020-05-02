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Млад мъж е новият случай с коронавирус в Ямбол

02 май 2020 16:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Коронавирус

През последното денонощие е отчетена нова положителна проба на COVID -19 в Ямбол, съобщиха от Областния медицински съвет.

Положителен резултат за коронавирус инфекция е дал синът на починалата на 29 април жена. Мъжът е на 36 години от Ямбол. Той е хоспитализиран в МБАЛ " Св. Пантелеймон" в края на април със симптоми на вирусното заболяване. Настанен в Инфекциозно отделение с придружаващо тежко заболеване. В момента е в относително стабилно здравословно състояние.

Към момента в отделението се лекуват 8 пациенти, 5 от тях с положителни проби за COVID.

Тестването на контактните лица на първите двама починали с коронавирус инфекция започна. Това са 23 контактни лица, на който се вземат проби за изследване в референтната лаборатория.

Източник: Радио 999
Снимка: pixabay.com

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