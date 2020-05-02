Млад мъж е новият случай с коронавирус в Ямбол

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През последното денонощие е отчетена нова положителна проба на COVID -19 в Ямбол, съобщиха от Областния медицински съвет.

Положителен резултат за коронавирус инфекция е дал синът на починалата на 29 април жена. Мъжът е на 36 години от Ямбол. Той е хоспитализиран в МБАЛ " Св. Пантелеймон" в края на април със симптоми на вирусното заболяване. Настанен в Инфекциозно отделение с придружаващо тежко заболеване. В момента е в относително стабилно здравословно състояние.

Към момента в отделението се лекуват 8 пациенти, 5 от тях с положителни проби за COVID.

Тестването на контактните лица на първите двама починали с коронавирус инфекция започна. Това са 23 контактни лица, на който се вземат проби за изследване в референтната лаборатория.