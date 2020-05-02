Проф. Мутафчийски: Поклон пред паметта на д-р Иванова

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 19

Началникът на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски изказа своите съболезнования за загубата на д-р Илияна Иванова от Сливен.

Тя загуби битката за живота си и стана първото медицинско лице в България, починало с инфекция от COVID-19.

Ето какво гласи и съобщението на ген. Мутафчийски, публикувано във Facebook:

"Поклон пред паметта на д-р Илияна Иванова! Отиде си един достоен български лекар, останал на висотата на нашата професия! Лекар, който до последно изпълняваше своя професионален и морален дълг, грижейки се за своите пациенти, но загуби битката за собствения си живот!Изказвам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на д-р Иванова, част от екипа на Инфекциозното отделение на МБАЛ-Сливен. Светла памет! Генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски. Началник на ВМА"