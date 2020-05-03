Днес по обяд се прощаваме с д-р Илияна Иванова, починала след боледуване от Ковид-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

От 12:00 часа днес пред административния вход на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен ще се проведе поклонение в памет на д-р Илияна Иванова, починала след боледуване от Ковид-19. Нейни близки, приятели и колеги ще я изпратят по последния й път. Погребението е от 13:00 часа в тесен семеен кръг.