Днес ще се проведе поклонение в памет на д-р Илияна Иванова

Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 26

От 12 часа днес пред административния вход на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен ще се проведе поклонение в памет на д-р Илияна Иванова, починала след боледуване от Ковид-19. Нейни близки, приятели и колеги ще я изпратят по последния й път. Погребението е от 13 часа в тесен семеен кръг.