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Сливен. Новини от източника. Последни новини

50 годишен мъж е новият заразен с COVID-19 в Ямбол

03 май 2020 10:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Болница

През последното денонощие има доказан още един положителен резултат за COVID 19 в Ямбол.

Положителна проба за вируса е дал мъж от Ямбол на 50 години постъпил в областната болница с клиника на пневмония. Под домашна карантина е поставено цялото му семейство.

От МБАЛ "Св. Пантелеймон" Ямбол са изписани двама пациенти от Инфекциозно отделение, с отрицателни проби за COVID-19.

Източник: Радио 999

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