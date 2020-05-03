50 годишен мъж е новият заразен с COVID-19 в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

През последното денонощие има доказан още един положителен резултат за COVID 19 в Ямбол.

Положителна проба за вируса е дал мъж от Ямбол на 50 години постъпил в областната болница с клиника на пневмония. Под домашна карантина е поставено цялото му семейство.

От МБАЛ "Св. Пантелеймон" Ямбол са изписани двама пациенти от Инфекциозно отделение, с отрицателни проби за COVID-19.