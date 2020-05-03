Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Денят на Европа ще бъде отбелязан с онлайн инициативи в Сливен

03 май 2020 11:23, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 20
Денят на Европа ще бъде отбелязан с онлайн инициативи в Сливен

Денят на Европа ще бъде отбелязан с онлайн инициативи в Сливен, поради обстоятелствата, свързани с извънредното положение в България и пандемията от коронавирус. Това съобщиха от информационния център "Европа Директно" - Сливен.

На общоевропейския празник на 9 май ще бъде организиран виртуален евробазар, ще има онлайн уроци и викторини за Европа във виртуалните класни стаи и излъчване на запис на театралната постановка "Приказка за Европа". Ще има онлайн викторина за ЕС. За най-активните и с най-много правилни отговори ще има награди: ваучери за книги, сувенири и др.

Велина Василева
БТА

« предишнаследваща »


 