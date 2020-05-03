Денят на Европа ще бъде отбелязан с онлайн инициативи в Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Денят на Европа ще бъде отбелязан с онлайн инициативи в Сливен, поради обстоятелствата, свързани с извънредното положение в България и пандемията от коронавирус. Това съобщиха от информационния център "Европа Директно" - Сливен.

На общоевропейския празник на 9 май ще бъде организиран виртуален евробазар, ще има онлайн уроци и викторини за Европа във виртуалните класни стаи и излъчване на запис на театралната постановка "Приказка за Европа". Ще има онлайн викторина за ЕС. За най-активните и с най-много правилни отговори ще има награди: ваучери за книги, сувенири и др.