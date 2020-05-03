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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж почина след тежка катастрофа край Елхово

03 май 2020 11:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Полиция Ямбол

Сигнал за тежка катастрофа, настъпила на път I-7 /между разклона за село Кирилово и Елхово, е получен в полицията в петък към 10:45 часа. По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока Ямбол е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в товарен автомобил, движещ се към Елхово. Водачът на лекия автомобил е транспортиран към ямболска болница, където малко по-късно е починал.

На местопроизшествието полицейски екипи извършиха процесуално-следствени действия.

Към 16:00 часа е възстановено движението в двете посоки на път I-7, в участъка Ямбол-Елхово.

Източник: Радио 999
Снимка: Интернет

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