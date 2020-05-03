Мъж почина след тежка катастрофа край Елхово

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Сигнал за тежка катастрофа, настъпила на път I-7 /между разклона за село Кирилово и Елхово, е получен в полицията в петък към 10:45 часа. По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока Ямбол е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в товарен автомобил, движещ се към Елхово. Водачът на лекия автомобил е транспортиран към ямболска болница, където малко по-късно е починал.

На местопроизшествието полицейски екипи извършиха процесуално-следствени действия.

Към 16:00 часа е възстановено движението в двете посоки на път I-7, в участъка Ямбол-Елхово.