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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВМРО иска по-крайни мерки срещу крадците по време на пандемията

03 май 2020 18:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
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За крайни мерки срещу крадците, които правят обири по време на пандемията, се обявиха от ВМРО.

Поводът е нахлуване в апартамента на лекарка от Козлодуй, по време на нейно дежурство.

Във Фейсбук народният представител от ВМРО Красимир Богданов оповести случая с д-р Биляна Стояновска, която е на първа линия в борбата с Covid-19.

Депутатът сигнализира и директора на управлението на МВР във Враца, информират още от партийната централа.

Източник: БНР
Снимка: Жоро Александров

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