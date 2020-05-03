ВМРО иска по-крайни мерки срещу крадците по време на пандемията

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

За крайни мерки срещу крадците, които правят обири по време на пандемията, се обявиха от ВМРО.

Поводът е нахлуване в апартамента на лекарка от Козлодуй, по време на нейно дежурство.

Във Фейсбук народният представител от ВМРО Красимир Богданов оповести случая с д-р Биляна Стояновска, която е на първа линия в борбата с Covid-19.

Депутатът сигнализира и директора на управлението на МВР във Враца, информират още от партийната централа.