100 часа труд и пробация за лъжа на КПП на пътя Ямбол-Елхово

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

100 часа безвъзмезден труд и една година срещи с пробационен служител е наказанието, за което се споразумя с районния прокурор жена, преминала през контролно-пропусквателния пункт в Ямбол на изхода за Елхово с невярна декларация.

При проверката се е установило, че тя е безработна и посочената от нея информация, че работи на бензиностанция в областния град, за да премине през КПП-то, не е вярна.

Споразумението бе утвърдено от съда миналата седмица и вече е в сила.