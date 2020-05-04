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Сливен. Новини от източника. Последни новини

100 часа труд и пробация за лъжа на КПП на пътя Ямбол-Елхово

04 май 2020 09:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Съд

100 часа безвъзмезден труд и една година срещи с пробационен служител е наказанието, за което се споразумя с районния прокурор жена, преминала през контролно-пропусквателния пункт в Ямбол на изхода за Елхово с невярна декларация.

При проверката се е установило, че тя е безработна и посочената от нея информация, че работи на бензиностанция в областния град, за да премине през КПП-то, не е вярна.

Споразумението бе утвърдено от съда миналата седмица и вече е в сила.

Източник: Радио 999

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