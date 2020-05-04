Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

КАКВИ СА СТАНДАРТИТЕ ЗА МАСКИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАМЕ

04 май 2020 09:56, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 38
КАКВИ СА СТАНДАРТИТЕ ЗА МАСКИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАМЕ

Отговор дават проф. Майа Богданова (НХА) и доц. Ивелин Рахнев (Председател на НТС по ТОК) по БНТ:

 

http://www.tok.fnts.bg/coronavirus-textile-manufactures

« предишнаследваща »


 