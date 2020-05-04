КАКВИ СА СТАНДАРТИТЕ ЗА МАСКИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАМЕ

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Отговор дават проф. Майа Богданова (НХА) и доц. Ивелин Рахнев (Председател на НТС по ТОК) по БНТ:

http://www.tok.fnts.bg/coronavirus-textile-manufactures