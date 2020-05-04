Хванаха 60-годишен водач от Сливен с 2,11 промила алкохол

Сливен Медия преди 42 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 24

Водач с алкохол 2,11 промила е установен от полицейски служители на 2 май в град Сливен. В 21,13 часа е извършена проверка на 60-годишния В.К. от град Сливен, водач на лек автомобил „Опел Астра“. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат - 2,11 промила. В.К. е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство.