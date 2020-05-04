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18-годишен младеж и две непълнолетни момчета са задържани за кражба на лек автомобил в новозагорското село Стоил войвода

04 май 2020 10:50, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 5
Задържани

18-годишен младеж и две непълнолетни момчета на 17 и 15 години са откраднали лек автомобил от частен имот в село Стоил войвода. На 1 май е получен сигнал от собственика на лек автомобил „ВАЗ Нива“, че автомобилът е откраднат през нощта от дома му. След проведени издирвателни действия автомобилът е намерен изоставен в края на селото.

Извършителите са установени и задържани. Те са момчета на 18 и 15 години от същото село и 17-годишно момче от село Караново. По случая е образувано досъдебно производство.

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