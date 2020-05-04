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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Учениците от ПГПЗЕ Сливен призовават - спазвайте карантината!

04 май 2020 11:24, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 33

Не нарушавайте карантината!

https://youtu.be/wGPODfCxlmY

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