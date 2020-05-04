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Традиционните народни борби в село Желю войвода на 6 май няма да се проведат тази година поради епидемията от Ковид-19

04 май 2020 12:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 29
Борба

Традиционните народни борби в село Желю войвода на 6 май няма да се проведат тази година поради епидемията от Ковид-19. Това съобщи кметът на селото Стоян Генов. При промяна в ситуацията и подходящи условия проявата може да се проведе на по-късен етап, за което обществеността ще бъде уведомена. Стоян Генов призовава към отговорност и спазване на противоепидемичните мерки.

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