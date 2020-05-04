Традиционните народни борби в село Желю войвода на 6 май няма да се проведат тази година поради епидемията от Ковид-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 29

Традиционните народни борби в село Желю войвода на 6 май няма да се проведат тази година поради епидемията от Ковид-19. Това съобщи кметът на селото Стоян Генов. При промяна в ситуацията и подходящи условия проявата може да се проведе на по-късен етап, за което обществеността ще бъде уведомена. Стоян Генов призовава към отговорност и спазване на противоепидемичните мерки.