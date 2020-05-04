Продължава лечението на всички 16 пациенти в Инфекциозното отделение към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Инфекциозното отделение към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен не е спирало да работи, съобщи изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров. Продължава лечението на всички 16 пациенти, които са настанени в момента. Временно няма да се приемат нови болни заради обучението на новия медицински състав и случаите ще се насочват към други лечебни заведения в града.

Д-р Петров съобщи, че двама лекари са заявили желание доброволно да работят в Инфекциозно отделение. Единият от тях е лекар в Отделението по пулмология и фтизиатрия, а другият – от Отделението по ендокринология.