Традиционните народни борби в село Желю войвода няма да се проведат тази година

Сливен Медия преди 48 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 26

Традиционните народни борби в село Желю войвода на 6 май няма да се проведат тази година поради епидемията от Ковид-19. Това съобщи кметът на селото Стоян Генов. При промяна в ситуацията и подходящи условия проявата може да се проведе на по-късен етап, за което обществеността ще бъде уведомена.

Стоян Генов призовава към отговорност и спазване на противоепидемичните мерки.