Задържаха шестима мъже от Градец, откраднали медни проводници от електропреносната мрежа в Карнобатско

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 21

Полицаи от Карнобат арестуваха шестима криминално проявени мъже за няколко кражби. Задържаните са на възраст межу 19 и 34 години и са цигани от Градец, съобщава Флагман.бг.

През януари месец те са откраднали медни проводници с обща дължина 365 м от електропреносната мрежа на карнобатското село Мъдрино.

Разкрита е още една тяхна кражба – през април. Задигнали отново медни проводници с обща дължина 280 м от електропреносната мрежа на карнобатското село Соколово.

Мъжете направили пълни самопризнания. Работата по цялостно документиране на престъпната им дейност продължава от служители на Районно управление – Карнобат.