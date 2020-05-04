Разкрита е банкова сметка за семейството на д-р Илияна Иванова

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Разкрита е банкова сметка за събиране на средства, които ще подпомогнат семейството на починалата след боледуване от Ковид-19 д-р Илияна Иванова. Титуляр на сметката е съпругът й.

Банкова сметка

Титуляр Радостин Христов Иванов

Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК СЛИВЕН

IBAN BG13UNCR96600055281716

BIC UNCRBGSF