Починаха още двама от заразените с коронавирус от Дома в Гара Орешец

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 33

Още двама души от заразените с коронавирус в Дома за стари хора в Гара Орешец са починали, съобщава NOVA.

Един от тях е издъхнал във врачанската болницата, а другият – в лечебно заведение в Лом.

Положителни проби за COVID-19 дадоха общо 21 от настанените в дома и трима души от персонала.