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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Починаха още двама от заразените с коронавирус от Дома в Гара Орешец

04 май 2020 16:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 33
Коронавирус

Още двама души от заразените с коронавирус в Дома за стари хора в Гара Орешец са починали, съобщава NOVA.

Един от тях е издъхнал във врачанската болницата, а другият – в лечебно заведение в Лом.

Положителни проби за COVID-19 дадоха общо 21 от настанените в дома и трима души от персонала.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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