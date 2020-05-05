Цитат на деня: Радой Ралин

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 4 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 4

Лесно е било едно време– имаш две ризи, даваш една на ближния си. Сега, понякога е драма- ризи, колкото щеш, ближен няма.