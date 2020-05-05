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Цитат на деня: Радой Ралин

05 май 2020 07:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 4
Радой Ралин

Лесно е било едно време– имаш две ризи, даваш една на ближния си. Сега, понякога е драма- ризи, колкото щеш, ближен няма.

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