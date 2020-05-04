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Коронавирусът взе нова жертва в Ямбол

04 май 2020 21:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 35
Коронавирус

В областната болница в Ямбол е починала жена на 55 години по данни на Националния оперативен щаб.

Пациентката е била с диабет и хипертония. Регистрираните случаи в областта са 16.

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