Коронавирусът взе нова жертва в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 35

В областната болница в Ямбол е починала жена на 55 години по данни на Националния оперативен щаб.

Пациентката е била с диабет и хипертония. Регистрираните случаи в областта са 16.