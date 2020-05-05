Прекъсване на водоподаването с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 9

Днес 05.05 /вторник/ поради авария на помпена станция с.Селиминово е прекъснато водоподаването до 17.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.