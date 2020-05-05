МБАЛ "Д-р Иван Селимински" отново с призив към към трите деца и сестрата на пациент да го приберат от болницата

Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 30

Ръководството на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен отново призовава близките на 67-годишния Мирослав Русев Георгиев да го приберат от болницата. Той е настанен в Отделението по неврохирургия, където се налага да бъдат настанявани и други пациенти.

Мъжът трябва да бъде изписан и се нуждае от домашно лечение и грижи. Болният има три деца - две дъщери и един син - Ина, Анелия и Веселин Русеви, и сестра - Дияна, които е необходимо да му осигурят престой в домашна обстановка, но все още никой от тях не го потърсил.

Това е поредният случай, в който пациент бива изоставен от роднините си и те не проявяват нужната отговорност и състрадание.