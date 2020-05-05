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Ще има ли балове тази година?
Никой не препоръчва балове на този етап. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. „Министерството по никакъв начин не регулира подготовката за баловете. Много се надяваме децата да могат да се съберат, дали през юли или по нататък“, добави той, като подчерта, че към момента за конкретни дати не може да става въпрос.
Кандидатстудентските програми ще бъдат през юли месец. Всяко висше училище е индивидуално и според зависи от програмата ще се прецени дали да бъдат удължени сесиите.
Между 50-51 хиляди са зрелостниците тази година, като се очаква около 35 000 от тях да кандидатстват в българските висши училища. 38 от 52 висши училища приемат студенти с резултати от матурите.
„Затова беше много важно да организираме тези изпити. Много по-добре е ние да организираме един изпит“, заяви Вълчев.
"Флагман"