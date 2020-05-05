Д-р Васислав Петров: Починалата д-р Илияна Иванова е с доказан положителен тест за Ковид-19

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Във връзка с публикации, в които се твърди, че д-р Илияна Иванова не е имала положителна проба за Ковид-19, ръководството на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен заявява, че твърдението категорично не е вярно.

Изпълнителният директор д-р Васислав Петров заяви, че на 30 април е доказан положителен резултат от направен PCR-тест на д-р Иванова.

Д-р Петров апелира за проверяване на фактите и достоверно отразяване, защото внушенията дезинформират обществото и се създава излишно напрежение.