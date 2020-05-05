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Д-р Васислав Петров: Починалата д-р Илияна Иванова е с доказан положителен тест за Ковид-19

05 май 2020 10:43, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 50
Васислав Петров

Във връзка с публикации, в които се твърди, че д-р Илияна Иванова не е имала положителна проба за Ковид-19, ръководството на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен заявява, че твърдението категорично не е вярно.

Изпълнителният директор д-р Васислав Петров заяви, че на 30 април е доказан положителен резултат от направен PCR-тест на д-р Иванова.

Д-р Петров апелира за проверяване на фактите и достоверно отразяване, защото внушенията дезинформират обществото и се създава излишно напрежение.

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