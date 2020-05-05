Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Вторично земетресение в Пловдив

05 май 2020 11:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 26
Земетресение

Земетресение с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, близо до Пловдив.

Земният трус е регистриран тази сутрин в 9:28 часа местно време и е вторичен след земетресението с магнитуд 4,5 по Рихтер от преди няколко дни.

Днешното земетресение е с епицентър на 14 км североизточно от Пловдив и на 133 км източно от София, с дълбочина 2 км. Няма данни за материални щети.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

« предишна


 