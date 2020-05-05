Вторично земетресение в Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 26

Земетресение с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, близо до Пловдив.

Земният трус е регистриран тази сутрин в 9:28 часа местно време и е вторичен след земетресението с магнитуд 4,5 по Рихтер от преди няколко дни.

Днешното земетресение е с епицентър на 14 км североизточно от Пловдив и на 133 км източно от София, с дълбочина 2 км. Няма данни за материални щети.