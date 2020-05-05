Премиерът Бойко Борисов инспектира болница "Пирогов" в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 17

Премиерът Бойко Борисов инспектира болница "Пирогов" в София. Този път обаче той предприема сериозни антиепидемични мерки и показа излъчване на живо от акаунта си във Facebook.

Pirogov е една от основните болници, където се прилага лечение с коронавирус Covid-19. Вероятно затова по време на посещението си днес премиерът Борисов е облечен в плътно прилепнала маска, но и с очила и ръкавици.

Медиците го запознаха с най-новите придобивки и иновации в лечебното заведение. Директорът на болницата проф. Асен Балтов показа новия ядрено-магнитен резонанс.