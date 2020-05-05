От 00:00 часа на 6 май 2020 г. преустановяват дейността си КПП на входно-изходните пътища на областните центрове

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 22

От 00:00 часа на 6 май преустановяват дейността си контролно-пропускателните пунктове, организирани от Министерството на вътрешните работи, на входно-изходните пътища на областните центрове. Това нарежда министърът на здравеопазването със своя заповед, издадена днес.

Със същата заповед се отменят и по-строгите мерки за влизане и излизане от гр. София.

Със Заповед № РД-01- /05.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

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