През днешния ден са доказани още 15 нови случая с Covid-19

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1704 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас. Това сочат данните на Националния оперативен щаб към 17:00 ч.

През днешния ден са доказани още 15 нови случая - в областите: 6 в Пазарджик, 4 в Кюстендил, 4 в София и 1 в Благоевград.

Починалите с установен COVID-19 до момента са общо 80 души. В областната болница във Велико Търново е починал мъж на 80 г. Пациентът е страдал от диабет, бил е с перитонит и перфорирана язва. В МБАЛ Севлиево е починал 61-годишен мъж с диабет и артериална хипертония.

316 души потвърден COVID-19 са настанени в лечебни заведения. От тях 39 са в интензивни отделения и клиники.

182 са медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция.

По отношение на общата картина: 840 от регистрираните у нас случаи на COVID-19 са на мъже и 864 на жени.

Към 17:00 часа, регистрираните случаи по справка, предоставена от Националния оперативен щаб, са в областите както следва: Благоевград – 55; Бургас – 47; Варна – 26; Велико Търново – 25; Видин – 154; Враца – 10; Габрово – 7; Добрич – 13; Кърджали – 13; Кюстендил – 74; Ловеч – 2; Монтана – 20; Пазарджик – 39; Перник – 19; Плевен – 170; Пловдив –79; Разград – 1, Русе – 15; Силистра – 5; Сливен – 53; Смолян – 37; София – 750; Стара Загора – 38; Хасково – 21; Шумен – 4, Ямбол – 27.