Два случая на коронавирус в Сливен през последното денонощие, починал е 78-годишен мъж

Сливен Медия преди 35 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 27

69 са положителните резултати за коронавирус през изминалото денонощие. 1758 е общата бройка на лабораторно потвърдените случаи у нас, съобщи Димо Димов, секретар на Националния оперативен щаб.

Новите случаи са разпределени в 12 области: София – 14, Пазарджик – 14, Благоевград, Ямбол – 8, Видин, Кюстендил – 7, Хасково - 5, Сливен - 2, Бургас - 1, Плевен, Смолян и Стара Загора - също по 1 случай.

Има 4 нови проби на деца и 9 на медицински персонал. Излекувани са 18 души. Общо 1465 проби са изследвани за изминалото денонощие.

Починали са трима души - мъж на 80 години от Велико Търново с придружаващи заболявания, мъж на 61 от Габрово и мъж на 78 години от Сливен с прекаран инсулт.

Към статистиката се добавя и случаят на доктор Нели Пандова от столичната Спешна помощ, за която се потвърди, че е била носител на коронавирус.