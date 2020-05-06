Кафенета и ресторанти в Сливен отново отвориха врати

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

От днес ресторантите и кафенетата в Сливен официално отвориха врати. Това се случи с разрешение на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1,5 метра, а обслужващият персонал с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици.