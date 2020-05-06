Без КПП в областните градове, единствено в Ямбол остават

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 39

В полунощ на Гергьовден всички контролно-пропускателни пунктове на входовете и изходите на областните градове бяха вдигнати. Това нареди министърът на здравеопазването Кирил Ананиев със своя заповед.

Със същата заповед бяха отменени и по-строгите мерки за влизане и излизане от София.

На 21 март пунктовете бяха разположени на изходите на областните градове и целта беше да се ограничи пътуването без основателна причина вътре в страната.

Остават единствено КПП-тата в Ямбол, тъй като епидемиологичната обстановка го налага, обясниха от МВР.