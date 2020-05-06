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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българските учени наблягат на два нови метода за лечение на пациенти с Covid-19

06 май 2020 15:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Коронавирус

Кризата Covid-19 е виртуална война. Тя не съществува, но в съзнанието ни е факт, каза пред БНР проф. Лъчезар Аврамов от Института по електроника към БАН. По думите му жертвите на сезонен грип през 2019 г. са били повече, но тогава медиите не се фокусирали върху тази тема.

"Според статистиката в България ежедневно умират 300 души. Миналата година общо 108 000 българи починаха, но никой не въведе извънредно положение", коментира българският учен. Професор Аврамов и д-р Христо Дамянов изпратиха доклада си до премиера Борисов. Те отбелязват в своя доклад, че има два различни метода, използвани успешно за лечение на пациенти с коронавирус. Един от методите предвижда високо дозирано интравенозно лечение с витамин С. Озонотерапията е другият метод за лечение на пациенти с Covid-19.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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