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Три жени загинаха в тежка катастрофа край Силистра

06 май 2020 17:14, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25
Катастрофа

Три жени са загинали днес при тежко пътно-транспортно произшествие, станало около 11.50 часа по пътя между селата Грънчарово и Секулово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Загинали са на място Драгомира Георгиева, Недка Драгнева и Стоянка Петранова, съобщава Фейсбук страницата на читалището в Секулово.

Според първоначалните данни лек автомобил "Рено", управляван от 46-годишна жена, е навлязъл в насрещната лента и се ударил челно в лек автомобил "Фолксваген -Каравел".

Загинала е шофиращата "Рено"-то и нейните спътнички на 74 и на 78 години. Шофьорът на другия автомобил е със съмнение за счупен крак.

Изясняват се причините за произшествието.

 

"Марица"

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