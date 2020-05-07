Цитат на деня: Ошо

Сливен Медия преди 10 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 6

Този, който може да е щастлив, когато живее и в самота, е истинска личност. Ако твоето щастие зависи от други, ти не си свободен, ти си роб.