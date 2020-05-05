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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВИРТУАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ

05 май 2020 22:43, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 ден, брой четения: 7

Това видео показва виртуалната екскурзия на учениците от четвърти клас при СУ „Йордан Йовков“ – Сливен. След като в условията на пандемия, те не можаха да проведат своя урок екскурзия сред природата на живо, решиха да го направят виртуално.

Насладете се на природните богатства, които трябва да ценим и пазим. Дано да ви харесат толкова много, че да изпитате желание да ги посетите.

Файлове

ВИРТУАЛНА ЕКСКУРЗИЯ [6.55MB]

Windows Media Video File

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