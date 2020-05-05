ВИРТУАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 ден, брой четения: 7 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 7

Това видео показва виртуалната екскурзия на учениците от четвърти клас при СУ „Йордан Йовков“ – Сливен. След като в условията на пандемия, те не можаха да проведат своя урок екскурзия сред природата на живо, решиха да го направят виртуално.

Насладете се на природните богатства, които трябва да ценим и пазим. Дано да ви харесат толкова много, че да изпитате желание да ги посетите.

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