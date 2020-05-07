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Ново земетресение разлюля Пловдив

07 май 2020 21:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Земетресение

Ново земетресение край Пловдив. Европейският сеизмологичен център показва, че на 12 километра от града е имало трус с магнитуд 3 по скалата на Рихтер.

Епицентърът е бил близо до село Трилистник. По информация на БАН трусът е бил с магнитуд 2.7.

На 1 май по-силно земетресение, с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, разлюля Пловдив. Епицентърът на труса беше на 18 километра от Пловдив - в посока град Раковски, около село Стряма. Именно там то беше усетено най-силно. Дълбочината е била на 2,7 км. Впоследствие имаше около 30 вторични труса, които са много по-слаби от първото земетресение.

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