Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Ново земетресение разлюля Пловдив
Ново земетресение край Пловдив. Европейският сеизмологичен център показва, че на 12 километра от града е имало трус с магнитуд 3 по скалата на Рихтер.
Епицентърът е бил близо до село Трилистник. По информация на БАН трусът е бил с магнитуд 2.7.
На 1 май по-силно земетресение, с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, разлюля Пловдив. Епицентърът на труса беше на 18 километра от Пловдив - в посока град Раковски, около село Стряма. Именно там то беше усетено най-силно. Дълбочината е била на 2,7 км. Впоследствие имаше около 30 вторични труса, които са много по-слаби от първото земетресение.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/novo-zemetresenie-razliulia-plovdiv-2224871
Снимка: Туитър