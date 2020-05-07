Ново земетресение разлюля Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Ново земетресение край Пловдив. Европейският сеизмологичен център показва, че на 12 километра от града е имало трус с магнитуд 3 по скалата на Рихтер.

Епицентърът е бил близо до село Трилистник. По информация на БАН трусът е бил с магнитуд 2.7.

На 1 май по-силно земетресение, с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, разлюля Пловдив. Епицентърът на труса беше на 18 километра от Пловдив - в посока град Раковски, около село Стряма. Именно там то беше усетено най-силно. Дълбочината е била на 2,7 км. Впоследствие имаше около 30 вторични труса, които са много по-слаби от първото земетресение.