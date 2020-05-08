12-годишно момче падна от тераса на петия етаж в Бургас

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

12-годишно момче падна от петия етаж на кооперация в централната градска част на Бургас. Смразяващият кръвта инцидент е станал късно снощи, около 21 ч. на ул. „Шейново”.

Детето си играело на терасата, като по неустановени до момента причини, то паднало и се строполило на плочките в предния двор на кооперацията. Ужасяващите викове на 12-годишното момче събудили всички в кооперацията и някой се обадил на спешния тел. 112.

Линейката пристигнала бързо и медиците откарали пострадалото момче към отделение „Реанимация” към УМБАЛ-Бургас, където след обстоен преглед било установено тежкото състоение на пострадалото дете - счупени пети на двата крака, фрактури на двата глезена, счупено бедро и лакът. Има опасност за живота му и в момента лекарите се борят да го спасят.

Установено е,че момчето е постоянно пребиваващ в Бургас украински гражданин. По време на ужасяващия инцидент родителите му са били в съседната стая, където били с останалите си две деца. По случая е образувано досъдебно производство.