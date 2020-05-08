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Трима са задържани за причиняване на телесна повреда след конфликт в кв. "Дружба"

08 май 2020 10:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 13
Трима са задържани за причиняване на телесна повреда след конфликт в кв.

Трима са задържани за причиняване на телесна повреда. На 7 май, около 21,40 часа, в сливенския квартал „Дружба“, след възникнал конфликт между група младежи, е причинена телесна повреда на 18-годишно момче, изразяваща се във фрактура на носа. В РУ-Сливен са задържани три момчета на 20, 22 и 19 години. По случая е образувано досъдебно производство.

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